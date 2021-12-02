Массовое ДТП в Новосибирске попало на видео

Столкновение шести автомобилей на Димитровском мосту в Новосибирске попало на видео, в аварии пострадал один из водителей.

Вечером в среду на Димитровском мосту в Новосибирске произошла массовая авария — столкнулись сразу шесть автомобилей.

Один из водителей был госпитализирован, по данными УГИБДД по Новосибирску. Авария сразу спровоцировала пробки в обе стороны движения.

Момент столкновения попал на видеорегистратор машины, которая ехала сзади. На видео видно, как один из автомобилей после столкновения вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. После этого участники столкнулись с другими машинами.