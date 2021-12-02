Украинская армия сосредоточила у Донбасса 125 тысяч военных

Власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе и взяли курс на «демонтаж» минских соглашений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Одним из ярких проявлений непринятия минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где находятся порядка 125 тысяч украинских военнослужащих, приводит ТАСС слова Захаровой. «Нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения», — отметила Захарова.
Она назвала «циничным подходом» политику НАТО в отношении украинского кризиса из-за поставок Киеву вооружений. «В Лондоне сообщили о намерении направить [на Украину] 600 британских военнослужащих. Оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, не решен внутренний конфликт», — сказала представитель МИД России.
«Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — заключила Захарова.
ponhik78Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))
sergey72Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)
correctorКакое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...
correctorроссиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...