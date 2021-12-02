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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия сосредоточила у Донбасса 125 тысяч военных

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе и взяли курс на «демонтаж» минских соглашений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Одним из ярких проявлений непринятия минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где находятся порядка 125 тысяч украинских военнослужащих, приводит ТАСС слова Захаровой. «Нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения», — отметила Захарова.

Она назвала «циничным подходом» политику НАТО в отношении украинского кризиса из-за поставок Киеву вооружений. «В Лондоне сообщили о намерении направить [на Украину] 600 британских военнослужащих. Оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, не решен внутренний конфликт», — сказала представитель МИД России.

«Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — заключила Захарова.

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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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