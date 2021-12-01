Украинская армия передала Крым России «ради спасения»

Крым перешел России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

По словам белорусского лидера, украинская армия в ходе волнений на полуострове попросила российских коллег «решить вопрос Крыма» в Москве, о чем было доложено президенту России. При этом Лукашенко подчеркнул, что это «его данные».

После этого Путин настоял на референдуме. В результате полуостров вошел в состав России без единого выстрела, а всенародное голосование юридически воссоединило Крым с Россией. Большинство украинских военных остались на полуострове и отказались возвращаться на Украину.

Регион стал официально российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства.