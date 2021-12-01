НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинская армия передала Крым России «ради спасения»

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Крым перешел России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

По словам белорусского лидера, украинская армия в ходе волнений на полуострове попросила российских коллег «решить вопрос Крыма» в Москве, о чем было доложено президенту России. При этом Лукашенко подчеркнул, что это «его данные».

После этого Путин настоял на референдуме. В результате полуостров вошел в состав России без единого выстрела, а всенародное голосование юридически воссоединило Крым с Россией. Большинство украинских военных остались на полуострове и отказались возвращаться на Украину.

Регион стал официально российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства.

Еще по теме
Запад пригрозил России «невиданными» санкциями
Куляба пригрозил Лукашенко за признание Крыма российским
Путина обеспокоили внеплановые учения у границ России
Путин поедет на Олимпиаду в Пекине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Снежная глыба рухнула на голову ребенку в Барнауле
Горный Алтай вводит трехлетний мораторий на добычу козерога
Забайкалец задушил кошку и жену на глазах детей
День траура объявили в Игарке из-за гибели местных на Енисее
Самое популярное
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
США раскрыли план смертельного удара по России
Россиянам утвердили «границу бедности»
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

Иркут 69

Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...
Sibnet.Ru