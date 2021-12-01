Пару сверхмассивных черных дыр нашли вблизи Земли

Астрономы нашли ближайшую к Земле пару сверхмассивных черных дыр, сообщается на сайте Европейской Южной Обсерватории.

Открытые объекты располагаются в галактике NGC 7727 в созвездии Водолея на удалении приблизительно 89 миллионов световых лет от Земли. Открытие стало возможным благодаря спектрографу MUSE, установленным в обсерватории Параналь в Чили.

Наблюдения показали, что черные дыры в паре отстоят друг от друга всего на 1600 световых лет. Это гораздо меньше, чем во всех остальных известных объектах этого типа. Масса одной из черных дыр в связке достигает почти 154 миллиона масс Солнца.

Ученые предполагают, что приблизительно через 250 миллионов лет черные дыры сольются в единое целое, сформировав один гигантский объект. Такими слияниями обычно объясняется появление самых массивных черных дыр во Вселенной.