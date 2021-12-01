НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продлена заморозка индексации военных пенсий

Источник:
ТАСС
197 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий до 2023 года.

До 1 января 2023 года будут приостановлены действия нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, а с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения стопроцентного размера.

Одновременно с 1 января 2022 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится с нынешних 73,68% до 74%. Годом ранее был принят аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2022 года.

Отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение с 1 октября 2022 года денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции — 4%, поэтому повышение военных пенсий все-таки произойдет.

Еще по теме
Всемирный банк предложил России ввести новый налог
ЦБ призвал закрыть программу льготной ипотеки
Россияне назвали критерии социальной успешности
Высокая инфляция обеспокоила Набиуллину
смотреть все
Экономика #Деньги #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Снежная глыба рухнула на голову ребенку в Барнауле
Горный Алтай вводит трехлетний мораторий на добычу козерога
Забайкалец задушил кошку и жену на глазах детей
День траура объявили в Игарке из-за гибели местных на Енисее
Самое популярное
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
США раскрыли план смертельного удара по России
Россиянам утвердили «границу бедности»
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
48
Лукашенко признал Крым российским
24
ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
22
Россиянам утвердили «границу бедности»
21
США раскрыли план смертельного удара по России
21
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Sibnet.Ru