Продлена заморозка индексации военных пенсий

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий до 2023 года.

До 1 января 2023 года будут приостановлены действия нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, а с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения стопроцентного размера.

Одновременно с 1 января 2022 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится с нынешних 73,68% до 74%. Годом ранее был принят аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2022 года.

Отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение с 1 октября 2022 года денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции — 4%, поэтому повышение военных пенсий все-таки произойдет.