Игрокам S.T.A.L.K.E.R. 2 предложат контент за деньги

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl дополнили информацию об игре в интернет-магазине Xbox Store. Так, там появилось сообщение о доступности «внутриигровых покупок».

Предположительно, геймерам в S.T.A.L.K.E.R. 2 после запуска проекта будет доступен магазин внутри игры, где они смогут купить различное оружие, броню, одежду и другие игровые предметы за реальные деньги.

Игра использует современный движок Unreal Engine 5 и технологию фотограмметрии для создания максимально реалистичной и впечатляющей графики. При этом многопользовательский режим будет добавлен после выхода игры в качестве бесплатного обновления.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. Игра уже доступна для предварительного заказа в Steam. Обычную версию можно приобрести за 2499 рублей. Предзаказ также есть в Epic Games Store и Microsoft Store.