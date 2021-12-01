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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игрокам S.T.A.L.K.E.R. 2 предложат контент за деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © stalker2.com

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl дополнили информацию об игре в интернет-магазине Xbox Store. Так, там появилось сообщение о доступности «внутриигровых покупок».

Предположительно, геймерам в S.T.A.L.K.E.R. 2 после запуска проекта будет доступен магазин внутри игры, где они смогут купить различное оружие, броню, одежду и другие игровые предметы за реальные деньги.

Игра использует современный движок Unreal Engine 5 и технологию фотограмметрии для создания максимально реалистичной и впечатляющей графики. При этом многопользовательский режим будет добавлен после выхода игры в качестве бесплатного обновления.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. Игра уже доступна для предварительного заказа в Steam. Обычную версию можно приобрести за 2499 рублей. Предзаказ также есть в Epic Games Store и Microsoft Store.

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ponhik78

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Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...
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