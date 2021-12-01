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Показан процессор для будущих флагманских смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Janitors / Attribution License

Компания Qualcomm официально представила новый флагманский чип для самых производительных Android-смартфонов. Топовая платформа получила имя Snapdragon 8 Gen 1.

Процессор стал первым в мире мобильным чипом, построенным по 4-нанометровой технологии. Платформа объединяет восемь ядер с архитектурой ARM v9: ядро Kryo Prime (Cortex X2, тактовая частота 3,0 ГГц), три ядра Kryo Performance (Cortex A710, 2,5 ГГц) и четыре ядра Kryo Efficiency (Cortex A510, 1,8 ГГц).

По оценке разработчиков, Snapdragon 8 Gen 1 будет на 20% мощнее в сравнении со Snapdragon 888. Кроме этого, он станет на треть экономичнее предыдущего флагманского чипа. Процессор также получил новый 5G-модем Snapdragon X65 5G со скоростью загрузки до 10 Гбит/с.

Смартфоны, оснащенные Snapdragon 8 Gen 1, получат поддержку работу с датчиками изображения на 200 Мп. Они смогут одновременно записывать видео в разрешении 8K и делать снимки в разрешении 64 Мп.

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ponhik78

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sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...
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