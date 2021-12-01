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Горный Алтай вводит трехлетний мораторий на добычу козерога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Quinet / CC BY 3.0

Трёхлетний мораторий на охоту на сибирского горного козла (козерога) объявлен в Республике Алтай, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Вопрос о введении запрета на охоты на это животное был поднят после публикаций охоты и трофеев в соцсетях московской охотницы, снимки вызвали большой общественный резонанс. Хорохордин инициировал опросы населения в районах, где обитает сибирский горный козел, прошел и онлайн-опрос для жителей региона. Большинство поддержали введение моратория.

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«Я уже говорил, что для восстановления популяции козерога считаю необходимым ввести ограничения на его добычу. Сегодня по итогам всех обсуждений и консультаций такое решение принято. Мы в Республике Алтай вводим мораторий на добычу сибирского горного козла сроком на три года. Это значит, что на всей территории региона охота на козерога будет запрещена», – сказал Хорохордин.

Он подчеркнул, что в этот период будут проводиться полномасштабные учеты численности особей с ежегодной оценкой динамики изменения популяции для принятия дальнейших решений. Особое внимание глава поручил уделить вопросам полного исключения случаев незаконной охоты и браконьерства.

Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона поручено в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию для оперативного согласования принятого решения с профильным департаментом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, чтобы к следующему охотничьему сезону мораторий действовал в полном объеме.

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Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

Иркут 69

Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...
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