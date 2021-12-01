Всемирный банк предложил России ввести новый налог

Всемирный банк предлагает России ввести налог на углерод в отраслях с высокими выбросами парниковых выбросов для достижения углеродной нейтральности, говорится в докладе организации об экономике РФ.

«Введение цен на углерод в первую очередь целесообразно в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и промышленном производстве. В первую очередь следует рассмотреть введение цен на углерод в ТЭК, на транспорте и для крупных промышленных предприятий», — отмечается в докладе.

По оценке специалистов, если охватить ценами на углерод выбросы углерода в этих секторах, то это покроет 79% всех выбросов в России. В качестве альтернативы налогу Всемирный банк предлагает использование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

В этом случае орган власти устанавливает совокупный предельный уровень выбросов для ряда загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то он должен купить разрешение на дополнительные выбросы.

Российское правительство ранее приняло долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года. Ее цель — адаптировать экономику России к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году.