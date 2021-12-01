Представитель Marvel рассказал о фильме «Тор: Любовь и гром»

Четвертая часть «Тора» позволит по-новому взглянуть на историю Бога грома и порадует зрителей новыми спецэффектами, рассказал директор Marvel Studios по визуальным разработкам Энди Парк.

По словам Парка, «Тор: Любовь и гром» расширит границы вселенной Marvel. Он пообещал, что зрители будут удивлены как персонажами, так и визуальными эффектами.

«Фильм безумно дикий. И веселый. И я просто не могу дождаться, когда все его посмотрят. Было весело работать и создавать множество персонажей и ключевые кадры для них. Это будет хороший фильм. Будет весело», — сказал Парк в интервью ScreenRant.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» в России запланирована на 5 мая 2022 года. Это четвертый фильм в истории про громовержца из Асгарда. Предыдущие картины — «Тор», «Тор 2: Царство тьмы», «Тор: Рагнарек».