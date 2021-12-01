Забайкалец задушил кошку и жену на глазах детей

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы мужчины, который задушил кошку и жену на глазах детей, а затем заставил дочку прятать тело, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района пьяный 40-летний мужчина после конфликта с женой пинал ее ногами и угрожал убийством.

Затем на глазах жены и трех детей задушил кошку. Еще через несколько часов он в присутствии детей напал на жену и задушил ее электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении. Психологи работали с детьми, чтобы реабилитировать их после увиденного.

Приговором суда забайкальцу назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.