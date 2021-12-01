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День траура объявили в Игарке из-за гибели местных на Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Игарки Вадим Добромыслов объявил в четверг день траура из-за гибели шести мужчин, тела которых еще не нашли.

«В связи с трагической гибелью людей, произошедшей на реке Енисей, на территории муниципального образования город Игарка 2 декабря 2021 года объявлен день траура», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

В этот день на здании городской администрации приспустят флаг. Также планируется отменить в городе все увеселительные мероприятия и не транслировать развлекательные программы.

Глава города Вадим Добромыслов поручил финансовому отделу рассмотреть вопрос материальной помощи семьям погибших мужчин.

В субботу четверо мужчин отправились на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 километрах от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться они должны были вечером 28 ноября. Но они перестали выходить на связь. Мужчин начала искать полиция с привлечением авиатехники.

В среду группа волонтеров из шести человек на снегоходах направились на поиски пропавших, но установить их местонахождение поисковой группе не удалось. Двое волонтеров 20 и 35 лет отъехали от берега к руслу реки Енисей, где на снегоходах провалились в полынью.

Спасатели с помощью специальной техники на глубине от 5 до 15 метров на дне реки обнаружили два снегохода, один из которых принадлежит пропавшим местным жителям, другой — волонтерам. Самих мужчин не нашли.

Планируется обследовать акваторию реки с использование водолазного снаряжения. Проводится доследственная проверка.

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