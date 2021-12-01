Путина обеспокоили внеплановые учения у границ России

Крупномасштабные учения возле российских границ создают для России угрозу и вызывают у нее озабоченность, заявил президент России Владимир Путин.

«Российская Федерация испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море, когда в 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие, может находиться и ядерное оружие. Это все создает угрозу для нас», — цитирует ТАСС Путина.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли ввод российских войск на Украину, президент напомнил, что о такой угрозе говорили еще в начале года, когда Россия проводила учения. «Но, как видим, этого не случилось», — сказал он.

По словам Путина, если все будут искренне к этому стремиться, «никаких угроз никто не будет испытывать». При этом он напомнил о тех вызовах, с которыми приходится сталкиваться жителям Донбасса.

«Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух не признанных пока республиках — ЛНР и ДНР [Луганская и Донецкая народные республики], там ведь тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории», — напомнил Путин.