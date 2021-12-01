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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ отказался считать Lada Granta бюджетным автомобилем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Употребление характеристики «бюджетный автомобиль» для Lada Granta недопустимо, заявила директор проекта Granta Ольга Баженова.

«Бюджетный автомобиль — мы не должны употреблять такое в отношении нашего автомобиля. Lada Granta получает самые современные опции, которые сейчас есть на рынке. Про бюджетный автомобиль мы говорить не может, это сбалансированное предложение на нашем рынке», — сказала Баженова в видео на YouTube-канале «На заводе».

У Granta сейчас современная внешность (рейсталинг 2018 года), более мощный двигатель, топовая версия мультимедийной системы Lada EnjoY Pro, а также возможность управления через комплекс Lada Connect.

Lada Granta выпускается в версиях седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. Цены на автомобиль стартуют с 559,9 тысячи рублей.

Тема: Русские машины
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ivanbak

Странно думать, что население живущие с низким доходом, а порой выживающее на скудные зарплаты способно...
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