АвтоВАЗ отказался считать Lada Granta бюджетным автомобилем

Употребление характеристики «бюджетный автомобиль» для Lada Granta недопустимо, заявила директор проекта Granta Ольга Баженова.
«Бюджетный автомобиль — мы не должны употреблять такое в отношении нашего автомобиля. Lada Granta получает самые современные опции, которые сейчас есть на рынке. Про бюджетный автомобиль мы говорить не может, это сбалансированное предложение на нашем рынке», — сказала Баженова в видео на YouTube-канале «На заводе».
У Granta сейчас современная внешность (рейсталинг 2018 года), более мощный двигатель, топовая версия мультимедийной системы Lada EnjoY Pro, а также возможность управления через комплекс Lada Connect.
Lada Granta выпускается в версиях седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. Цены на автомобиль стартуют с 559,9 тысячи рублей.
ponhik78Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))
Иркут 69Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...
sergey72Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)
ivanbakСтранно думать, что население живущие с низким доходом, а порой выживающее на скудные зарплаты способно...