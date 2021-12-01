Падение лифта в Иркутске оказалось покушением на убийство

Лифт сорвался с шестого этажа и остановился на третьем в доме по улице маршала Конева в Иркутске накануне. Местного жителя подозревают в покушении на убийство с помощью самодельного взрывного устройства, сообщило в среду СУ СКР по Иркутской области.

Днем во вторник при подъеме лифта произошел хлопок. В результате 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил травмы и попал в больницу.

Специалисты установили, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного пиротехнического устройства без поражающих элементов. Было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

«Задержан 50-летний мужчина, проживающий в одной из квартир в данном подъезде дома. Установлено, что подозреваемый совершил преступление из личных неприязненных отношений», — говорится в сообщении.