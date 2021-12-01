Вышел новый трейлер «Секса в большом городе»

HBO опубликовал второй трейлер перезапуска сериала «Секс в большом городе», герои вернутся на экран спустя 20 лет после окончания оригинального шоу.

В сиквеле «Секса в большом городе» Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба все так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. Зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — например, Брэдшоу теперь записывает собственный подкаст.

Главные роли, как и прежде, исполнили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис. Премьера сериала запланирована на 10 декабря.

Судя по трейлеру, стилистика сериала сильно не поменяется. Зрители просто узнают, что стало с героями спустя долгое время.

Сара Джессика Паркер в интервью Vanity Fair рассказывала, что и у нее столько же вопросов, сколько у всех: «Что стало с карьерой Кэрри, которой семью заменили друзья? Повлияла ли на ее работу новая социально-политическая повестка? Она все еще ведет колонку? Написала ли она больше книг? Или завела подкаст? Что теперь для нее означает мода? Как изменились или не изменились ли дружеские отношения и расширился ли ее круг общения?»

Актриса также отметила, что ей не терпится увидеть Миранду и Шарлотту в роли матерей подростков Брэди и Лили и как пандемия повлияла на всех героев.