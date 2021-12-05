Эксперты рассказали о сроке службы смартфона

Рост стоимости, внедрение защитных технологий и меры по сохранению окружающей среды приведут к росту среднего срока службы смартфонов, говорится в исследовании компании Deloitte.
Средний срок службы смартфона в России в среднем составляет чуть менее двух лет, приводит РБК слова старшего менеджера группы по оказанию услуг компаниям телекоммуникационной отрасли Deloitte в СНГ Ивана Киселева. Но есть тенденция к увеличению этого срока.
До недавнего времени частыми причинами списания телефона были поломки экрана и повреждение жидкостью, но теперь смартфоны становятся физически прочнее, приводит РБК исследование.
К росту среднего срока службы привел рост стоимости выше флагманских моделей 1 тысячи долларов. Увеличится также до пяти лет поддержка операционной системы конкретного смартфона. Увеличение срока службы смартфонов должно снизить вред, наносимый смартфонами окружающей среде.
Представитель МТС рассказал, что если в 2017 году средний срок пользования смартфоном в России составлял 28 месяцев, то по итогам прошлого года — уже 39 месяцев. За последний год показатель увеличился еще примерно на 18%, и тренд продолжится. Причины — развитие функциональности и качества смартфонов во всех ценовых сегментах.
UynachalnicaДаром методику меняли про порог бедности что ли?
Vitall2005Зачем России вторгаться вукраину, накой нам этот бомжатник, зачем нам эта армия обдолбанных голодранцев?
Иркут 69Ну это естественно. Население России, мягко говоря уменьшается, следовательно и количество бедных идёт...
FazarПутин бы взял кредит в банке ВТБ у Костина (мне как пенсионеру предлагали под 24.9%) и чартером съездил...