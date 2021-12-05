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Эксперты рассказали о сроке службы смартфона

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рост стоимости, внедрение защитных технологий и меры по сохранению окружающей среды приведут к росту среднего срока службы смартфонов, говорится в исследовании компании Deloitte.

Средний срок службы смартфона в России в среднем составляет чуть менее двух лет, приводит РБК слова старшего менеджера группы по оказанию услуг компаниям телекоммуникационной отрасли Deloitte в СНГ Ивана Киселева. Но есть тенденция к увеличению этого срока.

До недавнего времени частыми причинами списания телефона были поломки экрана и повреждение жидкостью, но теперь смартфоны становятся физически прочнее, приводит РБК исследование.

К росту среднего срока службы привел рост стоимости выше флагманских моделей 1 тысячи долларов. Увеличится также до пяти лет поддержка операционной системы конкретного смартфона. Увеличение срока службы смартфонов должно снизить вред, наносимый смартфонами окружающей среде.

Представитель МТС рассказал, что если в 2017 году средний срок пользования смартфоном в России составлял 28 месяцев, то по итогам прошлого года — уже 39 месяцев. За последний год показатель увеличился еще примерно на 18%, и тренд продолжится. Причины — развитие функциональности и качества смартфонов во всех ценовых сегментах.

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