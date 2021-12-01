Семья Гуччи обиделась на Ридли Скотта за фильм

Наследники модной империи высказали претензии режиссеру Ридли Скотту из-за фильма «Дом Gucci». Семья Гуччи считает, что картина не соответствует действительности.

Мировая премьера фильма состоялась 8 ноября. Фильм рассказывает о жизни семьи Гуччи. Прототипы героев остались недовольны повествованием.

В частности, наследники семьи Гуччи утверждают, что лента ложно изображала Гуччи как «хулиганов», которые были «невежественными и нечувствительными к окружающему их миру». Но с такой интерпретацией они не согласны, сообщает издание The Wrap.

В синопсисе фильма сообщается, что фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно, что стала проклятием семьи. Фильм преподносят зрителю как шокирующую историю любви, предательства, падения и мести. В российский прокат «Дом Gucci» выйдет 2 декабря.