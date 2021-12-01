НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Семья Гуччи обиделась на Ридли Скотта за фильм

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: © кадр из фильма «Дом Gucci»

Наследники модной империи высказали претензии режиссеру Ридли Скотту из-за фильма «Дом Gucci». Семья Гуччи считает, что картина не соответствует действительности.

Мировая премьера фильма состоялась 8 ноября. Фильм рассказывает о жизни семьи Гуччи. Прототипы героев остались недовольны повествованием.

В частности, наследники семьи Гуччи утверждают, что лента ложно изображала Гуччи как «хулиганов», которые были «невежественными и нечувствительными к окружающему их миру». Но с такой интерпретацией они не согласны, сообщает издание The Wrap.

В синопсисе фильма сообщается, что фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно, что стала проклятием семьи. Фильм преподносят зрителю как шокирующую историю любви, предательства, падения и мести. В российский прокат «Дом Gucci» выйдет 2 декабря.

Еще по теме
Вышел новый трейлер «Секса в большом городе»
Николас Кейдж сыграет графа Дракулу в комедии «Ренфилд»
«Черная вдова» и «Не время умирать» в декабре появятся в Wink
Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Падение лифта в Иркутске оказалось покушением на убийство
Травников объяснил причину закрытия горнолыжного комплекса «Юрманка»
Мэр Красноярска показал свою наряженную в ноябре елку
Елочные базары открылись в Новосибирске
Самое популярное
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 изменит системные требования
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
Гигантский мост нашли в центре Млечного Пути
США раскрыли план смертельного удара по России
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

Иркут 69

Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...

лачинов

По хорошему зарплата мэра должна зависеть от размера зарплат жителей города. К примеру равняться трем...

orangeraven

Заяц, медведь и лиса сели играть в карты. Медведь говорит: "Кто будет мухлевать, получит по наглой рыжей...
Sibnet.Ru