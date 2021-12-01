Большинство компаний отказалось от корпоративов

Только 13% компаний проведут новогодние корпоративы, остальные в этом году отказались от них, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 5 тысяч жителей всех регионов России. 13% респондентов ответили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили сами устроить праздник с коллегами.

Остальные 75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. Из них 38% отметят праздник прямо в офисе. Кроме того, 30% мероприятий планируется провести без алкоголя.