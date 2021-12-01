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Приложения для чтения станут обязательными для предустановки

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер министр Михаил Мишустин расширил перечень программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах, сообщает пресс-служба правительства.

«В список <...> включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг», — говорится в сообщении

Это правило начнет с 1 марта 2022 года. Минцифры проведет отбор бесплатных программ, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на устройствах.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Он был принят для создания создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков.

Список конкретных приложений определяет Минцифры. В него попадают наиболее популярные программы с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей.

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Технологии #Смартфоны #Гаджеты
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