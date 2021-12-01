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Травников объяснил причину закрытия горнолыжного комплекса «Юрманка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Горнолыжный комплекс «Юрманка» в Маслянинском районе Новосибирской области перестал работать из-за проблем с деньгами, сообщил в прямом эфире губернатор региона Андрей Травников.

«Оператор этого горнолыжного склона уведомил нас, что больше не в состоянии обеспечивать работу, финансирование этого комплекса, поэтому вынужден был остановить свою деятельность. Мы вместе с администрацией Маслянинского района рассматриваем варианты передачи этого имущественного комплекса», — сказал губернатор.

Он отметил, что со своей стороны готов оказать поддержку, чтобы выполнить какие-то первоочередные работы для восстановления работоспособности.

Сроки, когда «Юрманка» снова заработает, неизвестны. Находящийся рядом с «Юрманкой» горнолыжный комплекс «Новососедово» закрылся два года назад и в этом году не откроется.

В регионе работают лишь горнолыжные комплексы «Альбатрос» возле НГПУ, «Иня» на Ключ-Камышенском плато и «Ключи» в районе Академгородка. Большинство новосибирцев ездят кататься в Шерегеш.

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