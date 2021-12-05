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Ученые нашли очень простой способы улучшить зрение

Источник:
Daily Mail
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Всего три минуты воздействия глубокого красного света один день в неделю могут «значительно улучшить» зрение, выяснили исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL).

«При трехминутном воздействии глубокого красного света с длиной волны 670 нанометров утром в среднем наблюдалось улучшение цветового контраста зрения участников на 17%. Исследователи обнаружили, что эффект от этого однократного воздействия длился не менее недели», — приводит Daily Mail слова профессора Глен Джеффри.

Ученые говорят, что их открытие знаменует собой прорыв в области здоровья глаз и должно привести к созданию доступной офтальмологической терапии в домашних условиях, которая поможет миллионам людей во всем мире, столкнувшимся с естественным ухудшением зрения.

«Мы демонстрируем, что однократное воздействие длинноволнового темно-красного света утром может значительно улучшить ухудшающееся зрение, что является серьезной проблемой для здоровья и благополучия, затрагивающей миллионы людей во всем мире», — отметил Джеффри.

У людей клетки сетчатки глаза начинают разрушаться примерно в возрасте 40 лет, когда митохондрии клетки, роль которых заключается в выработке энергии (известной как АТФ), также начинают сокращаться. Предыдущие исследования показали, что темно-красный свет может помочь «перезарядить» эти митохондрии у мышей, шмелей и плодовых мух, пояснили ученые.

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