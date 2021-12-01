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Кремль оценил идею ввести штрафы за отказ от прививки

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Кремль не допускает введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, могут ли в России ввести меры, аналогичные планируемым в Австрии, где могут начать штрафовать за отказ от прививки от ковида.

Ранее стало известно, что в Австрии разработан законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Документ, по данным издания, предусматривает штраф за отказ от прививки до 7 тысяч евро.

Планируется, что обязательная вакцинация от нового коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей с февраля 2022 года. Исключения будут охватывать людей, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет.

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