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Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку Панарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artemiypanarin

Телекомментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб #fromRussiawithGlove в поддержку форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, оштрафованного на 5 тысяч долларов за то, что он бросил перчатку в канадского хоккеиста «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда.

«В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, а трусы в хоккей не играют. Но одного такого я нашел. В составе "Бостона" есть игрок сборной Канады Брэд Маршанд, который что-то сказал такое Артемию Панарину. Сказал про Россию. Вы знаете, что в нашей стране приличные мужчины за слова отвечают. И тотчас, дело было на скамейке запасных, в Маршанда полетела хоккейная перчатка», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Instagram.

Он призвал всех публиковать в соцсетях слова поддержки Панарину и ставить #fromRussiawithGlove.

Конфликт между хоккеистами произошел 26 ноября во время игры. По информации Washington Post, Маршанд выкрикивал оскорбления в адрес российского форварда со скамейки запасных. Сам игрок заявил, что сказал Панарину, что в России его никто не любит.

«Я потерял 5 тысяч. Но спасибо прежнему генеральному менеджеру за контракт на 11,6 миллиона в год. Так что у меня все хорошо», — процитировал Панарина журналист Винс Меркоглиано.

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