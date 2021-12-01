НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Женившийся в восьмой раз Дунаевский отказался от детей

Источник:
Sibnet.ru
494 1
Фото: © maksimdunaevskii, instagram.com/maksimdunaevskii

Композитор Максим Дунаевский восьмой раз стал мужем в свои 76 лет и рассказал, что больше не хочет заводить детей.

Избранницей артиста стала 41-летняя музыковед Алла Новоселова. Разница в возрасте у супругов — 35 лет. В восьмом браке Дунаевский не планирует заводить детей, которых у него трое от предыдущих браков.

«Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги — это, прежде всего, обязанность отца», — сказал артист в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

До 2021-го года Максим Дунаевский был женат семь раз. Его женами были Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Наталья Андрейченко (актриса), Ольга Данилова (манекенщица), Ольга Шеронова, Марина Рождественская.

Еще по теме
Ивлеева возбудила фантазию фанатов фотографией Элджея
Скорбь Киркорова по модельеру вместо Градского разозлила подписчиков
Бурятская девушка стала третьей на международном конкурсе красоты
Ралина Арабова представит Россию на «Мисс Вселенная-2021»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Падение лифта в Иркутске оказалось покушением на убийство
Травников объяснил причину закрытия горнолыжного комплекса «Юрманка»
Мэр Красноярска показал свою наряженную в ноябре елку
Елочные базары открылись в Новосибирске
Самое популярное
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 изменит системные требования
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
Гигантский мост нашли в центре Млечного Пути
США раскрыли план смертельного удара по России
Обсуждение (1)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Самое обсуждаемое
40
Лукашенко признал Крым российским
24
ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
22
Россиянам утвердили «границу бедности»
21
США раскрыли план смертельного удара по России
21
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Sibnet.Ru