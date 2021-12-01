Женившийся в восьмой раз Дунаевский отказался от детей

Композитор Максим Дунаевский восьмой раз стал мужем в свои 76 лет и рассказал, что больше не хочет заводить детей.

Избранницей артиста стала 41-летняя музыковед Алла Новоселова. Разница в возрасте у супругов — 35 лет. В восьмом браке Дунаевский не планирует заводить детей, которых у него трое от предыдущих браков.

«Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги — это, прежде всего, обязанность отца», — сказал артист в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

До 2021-го года Максим Дунаевский был женат семь раз. Его женами были Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Наталья Андрейченко (актриса), Ольга Данилова (манекенщица), Ольга Шеронова, Марина Рождественская.