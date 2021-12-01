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Проезд подорожает в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Департамент по тарифам признал обоснованным повышение стоимости проезда на 1 рубль на общественном транспорте Новосибирска с 15 декабря.

«Наша задача проанализировать экономическую обоснованность любой статьи расходов и принять решение», — сказал «Вести. Новосибирск» руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Департамент по тарифам признал обоснованным повышение стоимости проезда на 1 рубль в каждом виде транспорта. Так, поездка в автобусе будет стоить 26 рублей, в трамвае и троллейбусе 25 рублей, в метро 27 рублей.

Платить на 1 рубль больше за проезд придется с 15 декабря. Новые тарифы действуют в течение года.

Руководители автотранспортных предприятий хотели поднять стоимость проезда еще выше. Среди причин — рост стоимости топлива и запчастей, инфляция.

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