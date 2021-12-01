Подросток за рулем в погоне «отбросил» красноярского инспектора ДПС

Автоинспекторы Красноярска задержали 15-летнего правонарушителя, пытавшегося уехать от инспекторов ДПС, сообщает ГУ МВД по региону.

Водитель «ВАЗ 2106» не подчинился законному требованию об остановке, при этом чуть не сбил сотрудника дорожной полиции. Было организовано преследование, в результате которого нарушитель бросил автомобиль и скрылся.

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 15-летний подросток. Автоинспекторам он пояснил, что купил машину на собственные деньги втайне от родителей. Накануне он катался на автомобиле с друзьями, а заметив полицейских, испугался и попытался скрыться.

Собран материал проверки по факту совершения действий, угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции. Также инспекторами ГИБДД в подразделение по делам несовершеннолетних передан материал для привлечения родителей подростка по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.