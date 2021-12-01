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Ивлеева возбудила фантазию фанатов фотографией Элджея

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Анастасия Ивлеева заинтриговала фанатов снимком бывшего мужа, который разместила в stories Instagram.

На фотографии рэпер Элджей сидит в автомобиле, как пишут СМИ, это салон внедорожника Mercedes-Benz G-класс, машины которая после развода досталась Ивлеевой.

Анастасия Ивлеева подписала снимок словом «Йоу», и никак больше не прокомментировала публикацию.

Поклонники остались в недоумении и начали фантазировать на тему воссоединения пары. В комментариях к постам в ленте блогера появилось множество просьб прояснить ситуацию с Элджеем.

Фото: © _agentgirl_, instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева и Элджей официально развелись осенью этого года. До этого, по словам блогера, пара пыталась наладить отношения. Для этого возлюбленные на время разъехались, но это ухудшило ситуацию. Знаменитости поняли, что у них разные приоритеты.

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