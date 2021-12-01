Николас Кейдж сыграет графа Дракулу в комедии «Ренфилд»

Актер Николас Кейдж сыграет графа Дракулу в фильме от студий Universal Pictures и Skybound Entertainment «Ренфилд».

Комедия «Ренфилд» основан на готическом романе «Дракула» Брэма Стокера, в котром персонаж Фрэнк Ренфилд — пациент сумасшедшего дома, ставший слугой вампира. Герой поедал насекомых, чтобы продлить свою жизнь.

В фильме режиссера Криса Маккея события будут разворачиваться в современном мире. На роль Дракулы выбран Николас Кейдж, сообщает Deadline. Ренфилда сыграет актер Николас Холт.

Николасу Кейджу 57 лет. Среди его самых успешных фильмов — «Жизнь Дэвида Гейла», «Скала», «Птаха», «Город ангелов», «Без лица». Николас Холт известен по фильмам «Фаворитка», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и по сериалу «Великая».