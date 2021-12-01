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Дед Мороз вакцинировался от коронавируса в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Дед Мороз вакцинировался от коронавируса в Забайкалье с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса», который подсказывает пункты вакцинации в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края

Забайкальский Дед Мороз вакцинировался заранее, чтобы к моменту наступления праздника у него уже выработался иммунитет. Записаться на вакцинацию Деду Морозу помогла Снегурочка.

Она воспользовалась голосовым помощником «Алисой» через навык «Инцидент Менеджмент» и в течение минуты узнала, где можно поставить вакцину в Чите. Теперь Дед Мороз и Снегурочка могут подарить забайкальским детям безопасный праздник.

«К уже привычным порталам обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и "Голос забайкальца", а также обращениям в соцсетях, этой осенью стали доступны чат-бот "Забайкалье Официально" и голосовой помощник Яндекса "Алиса", с помощью которых можно не только оперативно решить свою проблему, но и найти карту пунктов вакцинации в регионе и полезную официальную информацию о коронавирусе и вакцинах», — рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.

Этими двумя новыми сервисами воспользовались за два месяца более 9 тысяч забайкальцев.

Чтобы отправить голосовые обращения органам исполнительной власти через систему обратной связи «Инцидент Менеджмент» надо включить голосовой помощник «Алису» в сервисах Яндекса и произнести: «Алиса, запусти навык "Инцидент Менеджмент" и следовать инструкции голосового помощника.

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Забайкалье #Здоровье
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