Милохин станет Человеком-Пауком в «Ледниковом периоде»

Пара Дани Милохина и Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде» перевоплотятся в героев фильма «Человек-Паук» и оправдает надежды жюри, сообщила пресс-служба Первого канала. Девятый выпуск проекта выйдет в эфир 4 декабря.

Темой девятого выпуска «Ледникового периода» стали отечественные песни. Милохин и Медведева станцуют под ультрамодную песню «Башня», которую тиктокер записал вместе с Ильей Лагутенко лишь полмесяца назад.

Зрители увидят зажигательный номер Человека-паука и его подружки Мэри Джейн. В конце фигуристы изобразят фирменный поцелуй героев вселенной Marvel.

Жюри каждый выпуск остаются в восторге от выступления этой пары на проекте. В этот раз молодые люди тоже их не подвели. «От этой пары ждешь глотка свежего воздуха, и они постоянно его дают», — цитирует пресс-служба Первого канала члена жюри Максима Транькова.