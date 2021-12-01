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Новосибирский областной суд рассмотрит дело своей бывшей начальницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский областной суд рассмотрит дело экс-председателя этого суда Риммы Шатовкиной, обвиняемой в том, что она предупредила об обыске на тот момент исполняющего обязанности губернатора области Андрея Травникова, сообщает прокуратура региона.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд.

Суть в том, что летом 2018 года к одному из судей районного суда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей (структура регионального правительства) — должность в тот момент занимал Сергей Соколов.

Информация поступила на тот момент председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной. Она их отправила исполняющему обязанности губернатора области Андрею Травникову. Копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Соколова. 

Попытку преследования ее адвокат Геннадий Шишебаров связал с работой Шатовкиной в качестве председателя Новосибирского облсуда. Он рассказал о подмене обвинительного заключения в 2018 году в Железнодорожном суде Новосибирской области.

Там рассматривалось уголовное дело, в котором старший следователь подменил обвинительное заключение — это подтвердила служебная проверка суда. Согласно словам адвоката, тогда Шатовкина получала просьбу из УФСБ «повлиять на судей и урегулировать проблему». Она отказалась.

Ее адвокат Шишебаров повторил, что вопрос об обыске Соколова решался в открытом судебном заседании, а значит, что никакого разглашения не было. Судья уверена, что ей мстят за принципиальную позицию, которую она заняла в деле о сбыте наркотиков.


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