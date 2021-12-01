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Модернизированный «Панцирь» стал охотником на дронов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» сможет бороться с любыми беспилотными летательными аппаратами, в том числе и ударными, сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«В результате модернизации возможности "Панциря" по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», — сказал ТАСС Оздоев.

На базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации - самолетов и вертолетов.

«Панцирь-С1М» получил новые гиперзвуковые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 километров и высота с 15 до 18 километров, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

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