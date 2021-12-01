ЦБ призвал закрыть программу льготной ипотеки

Банк России предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке, нужны адресные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Глава Банка при этом отметила, что продление такой программы может негативно сказаться на рынке. «Широкомасштабное продление льготной ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья, и мы видим такого рода последствия», — отметила она.

По ее словам, после серьезного изменения параметров льготной ипотеки некоторые ожидали резкого падения, но этого не произошло. «Ипотека растет высокими темпами, на наш взгляд, по итогам года это может быть рост порядка 27%. Это выше, чем рост номинальных доходов населения, а этот рост должен быть соизмерим», — подчеркнула она.

Со 2 июля 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья.