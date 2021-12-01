«Черная вдова» и «Не время умирать» в декабре появятся в Wink

Видеосервис Wink представил премьеры декабря. Среди них два крупных онлайн-релиза — «Не время умирать» и «Черная вдова».

Бондиана «Не время умирать» с Дэниелом Крэйгом выйдет в Wink 8 декабря. Финальная история агентской саги с Крейгом рассказывает о том, как Бонд, отошедший от дел, в очередной раз меняет планы, чтобы спасти мир.

«Черная вдова» появится в видеосервисе Wink с 16 декабря. Агенту КГБ Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) предстоит не только выполнить спецзадание, но разобраться в непростой семейной истории. Экранизация этого комикса установила несколько рекордов сборов и вошла в десятку самых кассовых проектов 2021 года.

Также в Wink пользователей ждут другие новинки. В декабре киноколлекцию пополнят российская комедия «Дракулов», триллер «Ледяной демон», историческая драма «Тыгын Дархан», фильмы «По соседству» и «Королевская игра», мультфильм «Лука».