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«Авангард» оказал услугу «Сибири» победой над «Нефтехимиком»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:1, разорвав отставание соперника в турнирной таблице на семь очков.

Омичи открыли счет в первом периоде. Шайбы «Нефтехимику» забросили Максим Гончаров и Ярослав Косов. Во втором периоде голкипера нижнекамцев поразили Корбэн Найт и Владимир Жарков. В третьем периоде Николай Прохоркин забил пятую шайбу соперникам, а шестую добавил Никита Сошников.

«Нефтехимику» удалось лишь один раз пробить вратаря «Авангарда» Шимона Грубеца. У нижнекамцев отличился Дэн Секстон.

По итогам на 30 ноября, «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Автомобилист» отыграли одинаковое количество матчей. Все эти команды замыкают зону выхода в плей-офф. Победа «Аванграда» над «Нефтехимиком» оказалась на руку «Сибири», поскольку теперь разрыв по очкам у нее и нижнекамцев составил три очка.

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