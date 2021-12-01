Лукашенко признал Крым российским

Крым и фактически, юридически стал российским после референдума 2014 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости

Президент Белоруссии заявил, что намерен посетить полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», — отметил он.

«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сообщил Лукашенко. Он добавил, что хочет начать визит с Севастополя.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».