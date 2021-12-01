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Перекатку самолета МС-21-300 с композитным крылом показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершила постройку первого самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, его прокатку показали на видео.

Во вторник самолет переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету. 

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 начались после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года. 

Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа.

«Отмечу, что специалисты "Иркута" в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера – большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и еще одна победа над санкциями», – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. 

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома.

Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России. 

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