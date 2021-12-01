Перекатку самолета МС-21-300 с композитным крылом показали на видео

Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)
завершила постройку первого самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из
полимерных композиционных материалов российского производства, его прокатку
показали на видео.
Во вторник самолет переведен из цеха окончательной сборки
Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в
летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников
выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят
воздушное судно к первому полету.
Разработка и производство российских полимерных
композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 начались после
введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в
сентябре 2018 года.
Использование прочных и легких композитов позволило
конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета
одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа.
«Отмечу, что специалисты "Иркута" в максимально короткие
сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных
самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера – большой шаг
для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших
авиационных технологий и еще одна победа над санкциями», – отметил
генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% –
это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные
материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых
МГУ и предприятий Росатома.
Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.