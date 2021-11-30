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Популярный сканер QR-кодов оказался опасным трояном

Источник:
ThreatFabric
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Компания по обеспечению кибербезопасности ThreatFabric обнаружила в магазине Google Play сканер QR-кодов, который занимается кражей банковской информации.

Приложение Free QR Сode Scanner от издателя QrBarBode LDC не содержит в коде вируса, поэтому проходит все необходимые проверки при публикации в официальном магазине Google. Более того, сам сканер QR-кодов также работает нормально.

Однако приложение сканирует данные устройства и затем скачивает вирус под видом обновления. Разновидность зловредной программы зависит от страны обитания владельца устройства. Так, для российских пользователей загружается троян Anatsa.

Эксперты отмечают, что под ударом клиенты банков «Сбер», «Тинькофф», «Уралсиб», «Почта-банк», ВТБ, «Райффайзен», «ОТП-банк». В общей сложности Free QR Сode Scanner скачали уже более 50 тысяч раз.

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Технологии #Софт
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