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Размер автокредита в России установил новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средний размер выданных кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей в октябре 2021 года обновил рекорд, достигнув 1,22 миллиона рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Показатель на 0,2% больше, чем было зафиксировано в сентябре этого года, и на 40% больше, чем в октябре прошлого, когда средний размер кредита составлял 870 тысяч рублей. При этом самый высокий чек на покупку автомобиля в Москве — 1,83 миллиона рублей.

Далее идут Московская область (1,53 миллиона), Санкт-Петербург (1,44 миллиона), Ленинградская область (1,32 миллиона) и Краснодарский край (1,3 миллиона). Динамика роста среднего чека оказалась самой высокой в Тульской и Омской области и Татарстане — 3,1-4,3%.

По оценке экспертов, рост среднего чека автокредита вызван дефицитом новых автомобилей, который запустил процесс практически непрерывного подорожания на авторынке.

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