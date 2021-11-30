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Лукашенко пригрозил возвращением ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил обращение к президенту России Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие.

Белорусский лидер отметил, что такое предложение он сделает в том случае, если подобные системы НАТО будут размещены в Польше. Такой шаг рассматривается альянсом, если Берлин откажется от размещения американских ядерных вооружений.

«Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости. Подразумевается, что это будут российские системы.

По оценке Лукашенко, на территории его страны есть возможности для размещения российского ядерного оружия. «Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте», — добавил он.

Белоруссия отказалась от размещения ядерного оружия после распада СССР и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1993 году в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было выведено к ноябрю 1996 года.

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Политика #Мир #Оружие
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