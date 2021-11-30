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Путин одобрил заявление Байдена

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин одобрительно прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена о намерении баллотироваться на очередных президентских выборах в США.

«То, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании — полагаю, что сделал он абсолютно правильно», — сказал Путин, комментируя намерение американского лидера баллотироваться на очередной срок.

По словам Путина, если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Именно поэтому решение Байдена является правильным, отметил президент России.

В ходе выступления на форуме Путин также отметил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на очередной президентский срок в 2024 году, но отметил, что само наличие у него такого права стабилизирует ситуацию в стране.

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Политика #Россия #Мир
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