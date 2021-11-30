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Первые роботы самостоятельно научились размножаться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Созданные специалистами Университета Вермонта в США биологические роботы самостоятельно приобрели способность к самовоспроизведению, выяснили ученые.

Созданные из клеток лягушки ксеноботы научились образовывать небольшие структуры, самоорганизовываться и перемещать небольшие «грузы». Роботы смогли образовывать сферы примерно из трех тысяч клеток в течение пяти дней.

Более того, из образовавшихся клеток воспроизводились новые ксеноботы, пишет NewScientist. Группы могли работать сообща, образуя одно или два новых поколения. При этом процесс размножения запускал один случайный родитель.

Однако при каждом следующем раунде репликации создавалось менее способное к самовоспроизведению потомство. В последнем поколении ксеноботы состояли менее чем из 50 клеток — они теряли способность плавать и размножаться.

Важно, что процессом репликации можно управлять и предсказывать наиболее плодовитые группы. С помощью своего открытия авторы исследования попытаются выяснить, как размножались первые организмы на Земле.

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