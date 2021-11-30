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Падение британского F-35 с авианосца засняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LPhot Luke / OGL v1.0

Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал видео крушение истребителя пятого поколения F-35B Королевских ВВС во время взлета с британского авианосца Queen Elizabeth

Инцидент произошел 17 ноября. Истребитель F-35B упал в море сразу после отрыва от взлетной рампы авианосца. Пилоту удалось катапультироваться за секунду до падения самолета в море.

Как сообщили британские СМИ, причиной крушения стало возможно попадание заглушки в двигатель при взлете. Авиатехники забыли снять заглушку при подготовке истребителя к вылету.

F-35B — модификация с коротким взлетом и вертикальной посадкой семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Создана эта модификация была специально для палубного базирования на авианосных кораблях, не имеющих катапульты.

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Оборона #Оружие #Видеоновости
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