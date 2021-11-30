Падение британского F-35 с авианосца засняли на видео

Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал видео крушение истребителя пятого поколения F-35B Королевских ВВС во время взлета с британского авианосца Queen Elizabeth

Инцидент произошел 17 ноября. Истребитель F-35B упал в море сразу после отрыва от взлетной рампы авианосца. Пилоту удалось катапультироваться за секунду до падения самолета в море.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

Как сообщили британские СМИ, причиной крушения стало возможно попадание заглушки в двигатель при взлете. Авиатехники забыли снять заглушку при подготовке истребителя к вылету.

F-35B — модификация с коротким взлетом и вертикальной посадкой семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Создана эта модификация была специально для палубного базирования на авианосных кораблях, не имеющих катапульты.