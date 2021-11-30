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Спасатели нашли снегоходы пропавших в Игарке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спасатели нашли снегоход пропавших в Игарке рыбаков, а также снегоход волонтеров, которые их искали, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В субботу четверо мужчин отправились на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 километрах от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться они должны были вечером 28 ноября. Но они перестали выходить на связь. Мужчин начала искать полиция с привлечением авиатехники.

В среду группа волонтеров из шести человек на снегоходах направились на поиски пропавших, но установить их местонахождение поисковой группе не удалось. Двое волонтеров 20 и 35 лет отъехали от берега к руслу реки Енисей, где на снегоходах провалились в полынью.

Спасатели с помощью специальной техники на глубине от 5 до 15 метров на дне реки обнаружили два снегохода, один из которых принадлежит пропавшим местным жителям, другой — волонтерам.

Планируется обследовать акваторию реки с использование водолазного снаряжения. Проводится доследственная проверка.

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