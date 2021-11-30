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Новосибирские ученые получили водород из дизеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Институт катализа СО РАН при поддержке Российского научного фонда разработали не имеющий аналогов катализатор для получения водород-содержащего газа из дизельного топлива.

Как рассказал младший научный сотрудник Института катализа СО РАН Владислав Шилов, на рынке до сих пор отсутствует коммерчески доступный продукт — катализатор конверсии дизельного топлива и, соответственно, топливный процессор, который бы позволял получать водородсодержащий газ для питания топливных элементов. Ученые разработали композитный родий-содержащий катализатор.

«Катализатор, который мы получили, устойчив к спеканию и зауглероживанию. Мы уже протестировали его в условиях конверсии коммерческого дизельного топлива. Он показал очень высокую активность и не терял ее после 200 часов работы», — пояснил Шилов.

По словам молодого ученого, трудности в создании катализатора вызваны многокомпонентностью дизельного топлива — оно состоит из нескольких сотен индивидуальных веществ, которые относятся к разным классам органических соединений и имеют различную реакционную способность.

«Достоинством технологии получения электроэнергии из дизельного топлива в электро-химических генераторах на основе топливных элементов является высокий КПД — от 35% до 65%, что в несколько раз превышает КПД дизельных или бензиновых генераторов малой мощности», — рассказал Шилов.

Топливный процессор требует разработки не только катализатора, но и решения различных инженерных задач. Эти задачи связаны с оптимизацией подачи реагентов, их смешения и конструкции реактора в целом.

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