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Высокая инфляция обеспокоила Набиуллину

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Инфляция сильно беспокоит Банк России, поэтому жесткая денежно-кредитная политика будет сохранена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — цитирует ЦБ Набиуллину.

Глава ЦБ подчеркнула, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, не изменить ожидания людей, то экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях.

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Uynachalnica

Передаешь свои полномочия, передай и свою зарплату им! А сам на пенсию, если работать не желаешь!

вадя

Надо лямов по 70, чтоб дефективным манагерам было выгоднее соблюдать ТБ, чем оплачивать погибших... Иного...

Captain Nemo

Возникает вопрос.Зачем тогда нужен такой президент,который ни за что не отвечает и ни несет никакой ответственности?

corrector

Канеш ! Там была прекрасная атмосфера, только она .. взорвалась, ..ты !
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