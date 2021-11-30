Высокая инфляция обеспокоила Набиуллину

Инфляция сильно беспокоит Банк России, поэтому жесткая денежно-кредитная политика будет сохранена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — цитирует ЦБ Набиуллину.

Глава ЦБ подчеркнула, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, не изменить ожидания людей, то экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях.