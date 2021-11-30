Запущен единый билет для поездок в Шерегеш

Систему единого билета, позволяющую пассажирам пересаживаться в аэропорту или на железнодорожном вокзале Новокузнецка на комфортабельные автобусы, следующие в Шерегеш, запустили в Кемеровской области, сообщила пресс-служба Минтранспорта РФ.

Если раньше туристы до горнолыжного курорта добирались на случайном транспорте или заказывали трансфер, то сейчас они могут воспользоваться специализированными комфортабельными автобусами, снабженными вместительным багажным отсеком для горнолыжного оборудования.

Оформить единый билет «поезд + автобус» можно с помощью всех инструментов продаж ОАО «РЖД»: в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», на сайте и в приложении. Билет «самолет + автобус» можно оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

Стоимость взрослого билета от аэропорта Спиченково до Шерегеша составляет 740 или 940 рублей в зависимости от времени рейса, от автовокзала в Новокузнецке — 400 рублей, сообщается на сайте «Единой транспортной дирекции».