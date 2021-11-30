Лавров заявил, что США окружили Россию военными базами

США окружили Россию своими военными базами и постоянно нагнетают истерию у российских границ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны», — цитирует ТАСС Лаврова.

И, тем не менее, по словам главы МИД России, «постоянно нагнетается вот эта истерия». Голословные заявления западных партнеров «сыплются как из рога изобилия», но ни одного доказательства представлено не было, добавил Лавров.

«Попытка Запада сохранить свою гегемонию любой ценой противоречит объективному ходу истории, потому что есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть центры роста и в Африке, и в странах Латинской Америки и Азии», — отметил министр.

По его словам, формируется многополярный миропорядок, где будут несколько центров экономического роста, политического влияния. «И не учитывать эту объективную тенденцию означает идти против естественного хода истории. Мы будем выступать за то, чтобы весь многосторонний процесс концентрировался на поиске договоренностей и консенсусных решений», — сказал Лавров.