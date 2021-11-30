Трактор насмерть задавил подростка в Новосибирской области

Трактор насмерть задавил 17-летнего подростка на ферме в Венгеровском районе Новосибирской области, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, на животноводческой ферме селе Минино Венгеровского района Новосибирской области 41-летний местный житель двигался на тракторе задним ходом и наехал на 17-летнего подростка.

От полученных травм пострадавший умер. Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет колонии.