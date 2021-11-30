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Трактор насмерть задавил подростка в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Трактор насмерть задавил 17-летнего подростка на ферме в Венгеровском районе Новосибирской области, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, на животноводческой ферме селе Минино Венгеровского района Новосибирской области 41-летний местный житель двигался на тракторе задним ходом и наехал на 17-летнего подростка.

От полученных травм пострадавший умер. Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет колонии.

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Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?

Uynachalnica

Передаешь свои полномочия, передай и свою зарплату им! А сам на пенсию, если работать не желаешь!

вадя

Надо лямов по 70, чтоб дефективным манагерам было выгоднее соблюдать ТБ, чем оплачивать погибших... Иного...
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